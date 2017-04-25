Индия и Пакистан расширят потенциал ШОС в сфере экономики и безопасности

2017-04-25 20:51 | www.trend.az | 4

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым подтвердил, что присоединение Индии и Пакистана в качестве полноправных членов к организации расширит ее потенциал в сфере экономики и безопасности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского дипведомства.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы подготовки заседания Совета глав государств - членов ШОС 8-9 июня этого года в Астане, - информировали в министерстве. - Подчеркивалось, что ключевым итогом саммита станет ожидаемое предоставление членского статуса Индии и Пакистану, значительно расширяющее потенциал Организации в сферах политики, безопасности и экономики".

"Особое внимание было уделено процессу встраивания новых членов в механизмы взаимодействия в рамках ШОС с прицелом на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества", - отметили в МИД РФ.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Эти страны, кроме Узбекистана, являлись участницами "Шанхайской пятерки", образованной в 1997 году и ставшей базой нынешней ШОС. В 2015 году началась процедура вступления в организацию Индии и Пакистана.