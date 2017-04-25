Начался судебный процесс по делу об изнасиловании учительницы

2017-04-25 17:49 | www.oxu.az | 2

Начался судебный процесс по факту похищения и изнасилования учительницы средней школы в селе Нуран Агсуинского района в апреле прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, уголовное дело в отношении жителей села Нюйдю Бахруза Исрафилова, 1985 года рождения, его брата Мушвига Исрафилова, 1980 года рождения, Амраха Аскерова, 1994 года рождения и Эльдяниза Аскерова, которые похитили 23-летнюю учительницу химии Сару Велиеву (имя и фамилия изменены) поступило в Шекинский суд по тяжким преступлениям, и дело было передано в производство.

Трое из них обвиняются по статьям 144.2.3 (Похищение человека, организованное группой лиц по предварительному сговору) УК АР, а желавший жениться на учительнице Б.Исрафилов, помимо данной статьи, обвиняется по статьям 149.2.4 (Изнасилование; соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему лицу или к другим лицам), 149.2.5 (Изнасилование; совершенные неоднократно), 150.2.4 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему или к другим лицам) и 150.2.5 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно) статьям УК АР.

Отметим, что данный инцидент произошел утром 19 апреля прошлого года. Учительницу, шедшую на занятия, насильно затолкали в машину и увезли. 23 апреля родственники похитителей привезли девушку домой. Выяснилось, что учительницу похитили с целью женитьбы, затем изнасиловали. Бахруз Исрафилов по телефону сделал Саре предложение руки и сердца, но получил отказ. После этого он создал группировку для похищения девушки. Похитители отвезли учительницу сначала в Исмаиллы, а затем в Сабирабад.

A.M.

