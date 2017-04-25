Ильхам Алиев наградил группу предпринимателей

2017-04-25 17:52 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности и работе с предпринимателями в Азербайджанской Республике.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, за вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и эффективную деятельность в осуществлении государственной политики в связи с расширением предпринимательства награждены следующие лица:

Орденом «За службу Отечеству» 2-ой степени

Мусаев Мамед Гурбан оглу

Медалью «Терегги»

Аббасов Эльшад Иншалла оглу

Бабашов Адиширин Ситам оглу

Бахышов Видади Мухтар оглу

Баширов Эльхан Хидаят оглу

Алиханбеков Талыб Гасан оглу

Алиев Рафиг Джафарали оглу

Фархадов Ровшан Таджаддин оглу

Фархадзаде Фарид Руфат оглу

Гаджиев Эхтибар Мамед оглу

Гаджиева Жаля Эльбрус гызу

Гамзаева Зарифа Кямиль гызу

Гасымов Талех Асабиль оглу

Гулиев Башир Шаин оглу

Гулиев Натиг Садай оглу

Гулиева Айтен Бахтияр оглу

Мадатов Эльчин Аминага оглу

Мамедгасанов Наиг Али оглу

Мамедов Руфат Тофиг оглу

Мамедов Закир Ахмед оглу

Мовсумов Шахин Ариф оглу

Оруджов Исмаил Орудж оглу

Рашидов Рашад Айдын оглу

Рзаев Вахид Рза оглу

Сулейманов Исмаил Векиль оглу

Шафизаде Аждар Ровшан оглу

Узан Мехмет Саваш Ибрагим оглу

Зейналов Вугар Эльдар оглу

Медаль «За отличие на государственной службе»

Джафаров Анар Джамиль оглу

Ибрагимов Эльчин Арзу оглу

Ибрагимов Эльнур Вагиф оглу

Н.О.

