Анкара решительно осудила решение ПАСЕ

2017-04-25 20:59 | www.trend.az | 2

Анкара решительно осуждает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть страну под политический мониторинг, передает во вторник агентство Анадолу со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что это несправедливое решение было принято по политическим мотивам и вне установленных процедур.

Турция ведет одновременную борьбу с такими террористическими организациями, как РПК, FETÖ и ИГ, и в соответствии с международными обязательствами принимает необходимые меры по отношению к элементам, угрожающим конституционному строю и народу, что является законным правом и основной обязанностью государства, говорится в заявлении.

Не следует забывать о том, что Турция способствует безопасности и стабильности в регионе и Европе, отмечается в документе.

МИД также считает указанное решение ПАСЕ недальновидным.

«Будучи одним из основателей Европейского Совета, Турция является поборником современных европейских идеалов и ценностей, в одиночку ведет борьбу с ксенофобией и исламофобией, которые так распространены сегодня в Европе. Решение ПАСЕ - это новая политическая игра группы европейцев, которая действует под воздействием мелких внутриполитических мотивов и популистского подхода», - говорится в заявлении.

Указанное решение ПАСЕ на руку террористическим организациям, в частности террористическому течению FETÖ, которые угрожают не только Турции, но и всей европейской системе ценностей.

Решение по возвращению Турции под политический мониторинг игнорирует курс страны на конструктивный, искренний диалог и сотрудничество с Советом Европы. Подобная ситуация вынудит Анкару пересмотреть свои отношения с ПАСЕ. Несмотря на несправедливое и предвзятое решение ПАСЕ, Турция и далее будет привержена соблюдению демократических норм, прав человека и международных обязательств, говорится в заявлении.

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под мониторинг.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались.