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NETTY 2017: Первые участники номинации «IT-событие года»

2017-04-25 18:00 | www.oxu.az | 2

Традиционно мы начинаем знакомить читателей с проектами, которые примут участие в номинации «IT-событие года» на стартовавшей Национальной Интернет Премии NETTY 2017. Напомним, что, начиная с 2009 года, эта награда отмечает ключевые достижения азербайджанского рынка высоких технологий и вручается в рамках премии NETTY. Последние годы претенденты на участие в этой номинации определяются совместно с журналом Infocity.

Компания Azexport.az: Реализация проекта платформы для продажи товаров азербайджанского происхождения на внешних и внутренних рынках

Проект предоставляет возможность азербайджанским компаниям продавать свою продукцию как за рубежом, так и в пределах Азербайджана. Новшество портала заключается в том, что пользователю предоставляется возможность для мгновенного доступа товаров к еще более широкой аудитории за счет интеграции портала с другими известными международными порталами, где размешаются товары, представленные на портале. В портал также интегрированы все необходимые средства для самостоятельного ведения электронной коммерции. Помимо этого, портал выступает удобной B2B информационной базой для азербайджанских компаний.

Компания MICROSOFT AZERBAIJAN: Национальный план корпорации Microsoft по Азербайджану

Национальный план Microsoft по Азербайджану, разработанный в соответствии с Концепцией развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», был представлен на выставке Bakutel 2016. Ключевые компоненты Национального плана Microsoft включают в себя развитие инновационного сектора в стране, повышение экономической эффективности предприятий и трансформацию системы образования.

Компания IBM: Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией IBM, предусматривает использование глобальных инноваций IBM, инвестирование в цифровые инновации и трансформации, сотрудничество на основе искусственного интеллекта Watson в сфере добычи нефти, открытие новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, проведение научных исследований, организацию обучающих и практических программ в Бакинской Высшей Школе Нефти.

Производственное объединение «Бакинская телефонная связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и компания HUAWEI: Услуга бесплатного Wi-Fi в ряде общественных мест Баку

Производственное объединение «Бакинская телефонная связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики в марте 2017 года запустило услугу бесплатного Wi-Fi в ряде общественных мест Баку. Оператором были установлены 122 точки доступа беспроводного Wi-Fi на территории Национального приморского парка и на Площади государственного флага, что позволяет одновременно обслуживать примерно 8000 пользователей. Поставщиком телекоммуникационного оборудования на этих территориях выступает компания Huawei. В ближайшее время планируется расширение сети общественного Wi-Fi на прилегающей к Центру Гейдара Алиева территории и в «Белом городе».

ООО AZERPOÇT: Новый центр обслуживания граждан «Şəbəkə»

Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoçt открыл в Баку в здании Главпочтамта новый центр обслуживания граждан «Şəbəkə», который функционирует по принципу «единого окна». Граждане могут обращаться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, за подключением к стационарной телефонии, переоформлением номера телефона, покупкой авиабилетов и за другими услугами. В последующие планы ООО входит сдача в эксплуатацию пяти центров «Şəbəkə» в Баку.

ООО AZINTELECOM: Запуск в эксплуатацию Регионального Дата и Международного коммутационного центров Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Новый Дата-центр, отвечающий современным мировым стандартам, удостоен международного сертификата TIER III. Дата-центр, имеющий статус охраняемого объекта, оказывает на государственном и региональном уровне комплексные IT-услуги и на базе, обладающей новейшими техническими показателями, предлагает клиентам индивидуальные решения. К многочисленным преимуществам Дата-центра относятся полное обеспечение контроля безопасности информации в непрерывном рабочем режиме, создание виртуальных выделенных серверов, отвечающих конкретным требованиям компаний и позволяющих им при необходимости получать инфраструктуру, а также оптимизированные сети. Дата-центр также предлагает облачные IT-решения и другие услуги, связанные с международным трафиком и сертификацией. Новый Дата-центр ускорит развитие сферы информационно-коммуникационных технологий в нашей республике, а также интеграцию информационных систем страны в глобальное информационное пространство, создаст условия для инноваций и придаст импульс применению в государственном и частном секторах облачных технологий, считающихся самыми современными технологиями нашего времени.

STEP IT ACADEMY AZERBAIJAN: Открытие Компьютерной академии в Баку

STEP IT Academy - это международное учебное заведение, специализирующееся на компьютерном образовании, филиал которого начал свою работу в Баку в прошлом году. За несколько месяцев своей деятельности Академия уже дает профессиональное компьютерное образование более чем 650 студентам. Академия создала настоящую конкуренцию и оживление в IТ-инфраструктуре страны, а ученики Академии, одержавшие победу в проводимом Академией региональном этапе Международного чемпионата «Золотой Байт», заняли призовые места на финальном мероприятии, прошедшем в конце апреля 2017 года в Киеве.

Компания EURODEIGN: Проект по созданию IT-инфраструктуры IV Исламских игр солидарности

В рамках IV Исламских игр солидарности (Исламиада-2017), которые пройдут в Азербайджане с 12 по 22 мая 2017 года, компании Eurodeign удалось создать эффективную, надежную и безопасную цифровую среду, обеспечившую проведение соревнований на самом высоком уровне. Приобретя большой опыт в реализации проекта по созданию IT-инфраструктуры первых Европейских игр Baku 2015, компания Eurodeign оснастила спортивные площадки беспроводной сетью, защищенной по последним стандартам безопасности, оснастила в соответствии с последними международными стандартами call-центр игр, а также создала более 20 мобильных приложений для внутреннего использования. Кроме того, был создан официальный сайт IV Исламских игр.

Прием заявок для участия в NETTY 2017 продолжается. Участие в номинации могут принимать проекты и решения только в случае, если их реализация была начата или завершена в период с начала 2016 года по май 2017 года. Заявки могут подаваться как со стороны заказчиков проекта или решения, так и со стороны исполнителей при взаимном согласовании и только одной из сторон. В рамках проведения NETTY 2017 вся информация о номинантах премии «IT-событие года» будет регулярно публиковаться на сайтах www.infocity.az, www.netty.az и www.itaward.az, а также в социальных сетях вплоть до объявления шорт-листа номинантов и проведения финальной церемонии NETTY 2017.

Мы приглашаем всех, чьи проекты соответствуют требованиям конкурса, кто считает, что участвовал в реализации значимого проекта и готов заявить об этом, присылать более подробную информацию о своих решениях на электронные адреса magazine@infocity.az или info@netty.az или заполняйте соответствующую форму на сайте премии. Общий объем представляемой информации не должен превышать одной информационной страницы, заполненной стандартным шрифтом. Напоминаем, что прием заявок завершается 30 апреля.

A.C.

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