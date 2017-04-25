Депутат: Российские автомобили исключат из дорожного движения

2017-04-25 18:10 | www.oxu.az | 2

По сравнению с прошлыми годами в 2017 году в стране растет число автомобильных аварий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова.

«Несколько лет назад я выдвинула предложение, чтобы мы переняли опыт соседних стран, в том числе и России. Автомобили старых моделей, в том числе и российские, будут исключены из дорожного движения.

Взамен владельцам этих автомобилей выделят определенные средства или чек, а точнее им дадут возможность купить новую модель автомобиля на выгодных условиях. Дело в том, что большинство ДТП со смертельным исходом происходит из-за старых автомобилей».

Э.А.

