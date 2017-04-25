Решение ПАСЕ по Турции – историческая ошибка - министр

2017-04-25 21:27 | www.trend.az | 2

Турецкий министр по делам ЕС и главный переговорщик Омер Челик назвал решение ПАСЕ вернуть Турцию под политический мониторинг несправедливым и незаслуженным, передает во вторник агентство Анадолу.

«Это решение - историческая ошибка как для Совета Европы, так и ПАСЕ. Турция вышла из-под мониторинга в 2004 году и за прошедшее время реализовала ряд важнейших реформ, после которых указанное решение ПАСЕ является ошибочным и крайне несправедливым», - сказал Челик в интервью агентству «Анадолу» и телеканалу TRT.

Министр отметил, что чрезвычайно удивлен подобным решением, так как оно принято на заседании, в котором участвовала только половина депутатов ПАСЕ.

«Решение, принятое в отношении такого крупного государства, как Турция, и при таком участии депутатов, является крайне ошибочным. Это несправедливое, незаслуженное и ошибочное решение», - подчеркнул Челик.

По его словам, Турция заслуживает похвалы, поскольку, с одной стороны, предоставила убежище 3,2 миллиона беженцев, а с другой - вынуждена вести борьбу с рядом террористических организаций, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Турция проходит через нелегкий период, но выполняет долг перед человечеством в то время, как мировое сообщество хранит молчание. Однако при этом не разработано ни одного механизма для выражения необходимой солидарности с этой страной», - сказал Челик.

Министр считает, что мировое сообщество должно было оказать поддержку в борьбе с терроризмом стране, которая в таких сложнейших условиях стремится обеспечить свою безопасность, при этом не ограничивая свобод граждан.

«Страна, которая предоставила убежище такому количеству мигрантов, сделала то, что не смог сделать весь остальной мир. Турция заслуживает большей благодарности. Поэтому все происходящее сегодня говорит о том, что нашу страну пытаются изолировать вместо того, чтобы выполнить свои обязательства. Это историческая ошибка как для Совета Европы, так и ПАСЕ», - отметил Челик.

ПАСЕ проголосовала за возвращение Турции под мониторинг

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под мониторинг.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.