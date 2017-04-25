Алят будет развиваться как город-спутник столицы

2017-04-25 18:18 | www.oxu.az | 2

В будущем планируется развивать Алят как город-спутник Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов на Втором международном форуме SOCAR.

«Азербайджан намерен создать здесь региональный центр. В Аляте выделено 400 га для Бакинского порта и 450 га для зоны свободной торговли. Бывший военный аэропорт, находящийся в 10 км отсюда, станет коммерческим аэропортом для грузоперевозок, и это очень интересный проект», - сказал Т. Зиядов.

По его словам, проект Бакинского порта реализуется под непосредственным патронажем президента Ильхама Алиева:

«Сейчас мы разрабатываем правовой режим порта. Это сыграет важную роль для привлечения крупных инвесторов. В целом, самую большую сложность в развитии экономики и нефтяной страны представляет процесс реформирования».

Э.А.