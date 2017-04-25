Во Франции задержали пять человек по делу о подготовке теракта

2017-04-25 21:33 | www.trend.az | 2

Французская полиция во вторник задержала пять человек в рамках расследования дела о предполагаемой подготовке теракта, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В Марселе 18 апреля были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Двое молодых людей - 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Бор — были известны французским спецслужбам.

При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг ИГ. Были также изъяты не менее 3 кг взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.

По данным следствия, пятеро задержанных во вторник поддерживали контакты с Мерабе и Бором. Теперь предстоит установить, были ли они пособниками Мерабе и Бора в подготовке одного или нескольких возможных терактов во Франции. В настоящее время все пятеро помещены под стражу.