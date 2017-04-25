Иран и "шестерка" не согласовали вопрос закупки Тегераном уранового сырья

2017-04-25 21:37 | www.trend.az | 2

Участники Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе не согласовали вопрос закупки Тегераном уранового концентрата, заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи по итогам заседания в Вене, передает ТАСС.

"Иран продолжает консультации по закупке уранового концентрата и участники Совместной комиссии по выполнению СВПД не пришли к единому мнению по этому вопросу", - отметил Арагчи.

Замглавы внешнеполитического ведомства перед заседанием заявил, что Иран ведет переговоры о закупке 950 тонн уранового концентрата (так называемого "желтого кейка") у Казахстана.

Ранее сообщалось, что соглашение между Тегераном и Астаной, рассчитанное на три года, предусматривает, что в течение первых двух лет Иран планирует получить от Казахстана 650 тонн "желтого кейка" двумя партиями. Еще 300 тонн поступят в Исламскую Республику в течение третьего года. Иран переработает урановый концентрат в газ UF6 (гексафторид урана) с тем, чтобы продать его обратно в Казахстан, получив плату за переработку.

Заседания Совместной комиссии проводятся на регулярной основе каждые три месяца. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся выполнения СВПД. Первая подобная встреча в этом году состоялась 10 января и стала юбилейной с момента начала реализации соглашения в январе 2016 года.

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.