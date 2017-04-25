Руководство «Нефтчи» наказало своих тренеров

2017-04-25 18:30 | www.oxu.az | 2

Руководство азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» отреагировало на решение Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА, который принял решение присудить команде техническое поражение со счетом 0:3 за нарушение лимита легионеров в матче с «Зире».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в связи с этим в «Нефтчи» решили наказать тренеров команды.

«Мы с уважением относимся к решению КДК АФФА и не собираемся его оспаривать. К сожалению, подобные ошибки порой происходят в чемпионатах, где присутствует лимит на легионеров. Это досадная оплошность, за которую члены тренерского штаба ПФК «Нефтчи» будут оштрафованы», - отмечается в пресс-релизе клуба, опубликованном на сайте команды.

A.M.

