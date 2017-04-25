В Баку вымогатель год шантажировал девушку интимными фотографиями

2017-04-25 18:36 | www.oxu.az | 2

Пятнадцать тысяч манатов удалось выручить жителю Баку В.Г. за интимные фотографии одной молодой особы.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района, где было зафиксировано очередное вымогательство путем угроз и шантажа.

В 38-е отделение полиции Гарадагского района поступило заявление о вымогательстве. Правда, у жертвы преступления - девушки - хватило ума рассказать о своей беде матери. Но признание оказалось запоздалым и было сделано после того, как в доме потерпевших не осталось практически ни одного золотого украшения.

Заявление о вымогательстве в полицию подала мать 32-летней Л.П. Женщина показала, что молодой человек, имя которого известно, но не называется в интересах следствия, ухаживал за ее дочерью. Однако, начиная с апреля 2016 года, мужчина стал шантажировать девушку тем, что выложит ее интимные фотографии в социальной сети и опозорит публично. Шантажи и угрозы продолжались до апреля 2017 года, пока, наконец, девушка не рассказала обо всем матери. К этому времени потерпевшая заплатила за молчание бывшего ухажера 15 тысяч манатов золотом. Как отметили в полиции, пока подозреваемый не задержан, в этом направлении ведется работа.