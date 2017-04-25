Решение ПАСЕ по Турции является целиком политизированным - Куртулмуш

2017-04-25 22:04 | www.trend.az | 2

Вице-премьер правительства Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал решение ПАСЕ вернуть Турцию под политический мониторинг, передает Анадолу.

«К сожалению, это решение является результатом поэтапно проводимой расистской, фашистской, антитюркской, антиисламской, антитурецкой кампании.

Это решение является полностью политизированным и не соответствует реалиям», - сказал Куртулмуш.

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под мониторинг.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.