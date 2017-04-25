Самый привлекательный кроссовер в бюджетном сегменте – ВИДЕО

2017-04-25 18:45 | www.oxu.az | 1

Двухцветный кузов, динамичный силуэт, крупная решетка радиатора, оригинальная система освещения…

Кто сказал, что бюджетный автомобиль не может быть красивым?!

Мы еще не упоминали о просторном салоне и технологической «начинке» - кажется, компания «Renault» хочет придать новое дыхание сегменту бюджетных автомобилей.

Электронный ключ, кнопка запуска двигателя старт-стоп, современная мультимедийная система – до сих пор базовый вариант любого автомобиля этого сегмента не предлагал ничего подобного.

Сюда стоит прибавить усиленный двигатель, автоматическую коробку передач и полноприводную трансмиссию.

«Renault Kaptur» подойдет молодым семьям, проводящим будние дни в городских условиях, а выходные – на природе.

Oxu.Az представляет более подробный обзор нового кроссовера от опытных автомобильных экспертов Рагима Алиева, Руслана Мусаева и Натига Зарбалиева.

И.Н.

