Самый привлекательный кроссовер в бюджетном сегменте – ВИДЕО
2017-04-25 18:45 | www.oxu.az | 1
Двухцветный кузов, динамичный силуэт, крупная решетка радиатора, оригинальная система освещения…
Кто сказал, что бюджетный автомобиль не может быть красивым?!
Мы еще не упоминали о просторном салоне и технологической «начинке» - кажется, компания «Renault» хочет придать новое дыхание сегменту бюджетных автомобилей.
Электронный ключ, кнопка запуска двигателя старт-стоп, современная мультимедийная система – до сих пор базовый вариант любого автомобиля этого сегмента не предлагал ничего подобного.
Сюда стоит прибавить усиленный двигатель, автоматическую коробку передач и полноприводную трансмиссию.
«Renault Kaptur» подойдет молодым семьям, проводящим будние дни в городских условиях, а выходные – на природе.
Oxu.Az представляет более подробный обзор нового кроссовера от опытных автомобильных экспертов Рагима Алиева, Руслана Мусаева и Натига Зарбалиева.