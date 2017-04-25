В Гяндже будут собирать самолеты и вертолеты

2017-04-25 18:53 | www.oxu.az | 1

В Гяндже откроют новое предприятие, занимающееся сборкой легких самолетов и вертолетов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом посол Австрии в Азербайджане Аксель Вексин заявил на встрече с представителями исполнительной власти Гянджи во время визита в этот город.

Глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев заявил, что заинтересован в сотрудничестве с Австрией в различных сферах экономики. По его словам, после проведенных переговоров было получено разрешительное письмо о создании предприятия по сборке легких самолетов и вертолетов из этой страны.

Согласно договоренности, предприятие при помощи правительства Австрии будет создано на территории в 30 гектаров вблизи Гянджинского международного аэропорта. На предварительной стадии будет осуществляться сборка и ремонт легких самолетов.

На второй стадии будет осуществляться сборка вертолетов.

У.А.

