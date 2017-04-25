В Южной Корее спасатель нокаутировал девушку, пытавшуюся выброситься из окна

2017-04-25 19:00 | www.oxu.az | 3

Такие радикальные меры были предприняты пожарными для того, чтобы спасти жизнь бедолаги.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, необычный способ спасения потенциальной самоубийцы выбрали южнокорейские спасатели. Женщина, которая хотела свести счёты с жизнью, выбросившись с балкона, была нокаутирована пожарным, спустившимся к ней на помощь с соседнего балкона.

На кадрах видно, как сотрудник службы спасения очень долго готовится к решающему прыжку, рассчитывая траекторию и стараясь не издавать никаких звуков, чтобы девушка его не услышала.

В результате всё закончилось благополучно. Спасательная операция завершилась с успехом, однако девушке явно пришлось несладко после такого сокрушительного удара.

И.Н.