SOCAR открыл на Мальте электростанцию и газовый терминал – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-25 19:18 | www.oxu.az | 2

На Мальте, в городе Марсашлокк, 24 апреля прошла церемония открытия газового терминала и электростанции, построенных компанией ElectroGas Malta, одним из учредителей которой является SOCAR Trading.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, SOCAR, поставляя газ на Мальту в форме СПГ, на свою новую электростанцию, а также продавая его государственной энергетической компании Enemalta, создала в стране условия для полного отказа от мазута, как источника выработки электроэнергии, чему и было посвящено мероприятие.

В первой части мероприятия премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в сопровождении официальных лиц, а также жителей города Марсашлокк, провели символическую церемонию вывода из эксплуатации станции Делимара-1, работавшей на мазуте. В своем выступлении, Дж.Мускат подчеркнул, что кропотливая работа компании ElectroGas Malta, при поддержке ее акционеров, компаний SOCAR Trading, SiemensPV и GEMHolding, позволили снизить на 25% цены на электричество и на 90% токсичные выбросы в атмосферу.

В мероприятии приняла участие делегация компании SOCAR под руководством президента компании Ровнага Абдуллаева. В ходе встречи с официальными лицами страны Р.Абдуллаев передал поздравления в связи с началом новой газовой эры на Мальте, выразил благодарность в создании благоприятных условий для реализации такого масштабного проекта и подчеркнул долгосрочные планы компании SOCAR по работе в стране.

В честь открытия было проведено красочное мероприятие, выступили официальные лица.

Напомним, что компания SOCAR Trading, являясь частью консорциума ElectroGas Malta, в 2013 году победила в тендере правительства Мальты по газификации острова для выработки электроэнергии. В партнерстве с Siemens и местной инвестиционной компанией GEM, SOCAR Trading координировал проект стоимостью более 500 млн евро по строительству новой электростанции мощностью в 210 МВт и терминала по регазификации СПГ на острове. Строительство было начато в декабре 2014 года и завершено в январе 2017 года.

Также в январе 2017 года была получена первая партия сжиженного газа - SOCAR Trading является эксклюзивным поставщиком СПГ для проекта.

Отметим, что компания ElectroGas Malta в течении 18 лет будет поставлять электроэнергию и природный газ государственной энергетической компании Enemalta.

С.Б.

