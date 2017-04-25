Решение ПАСЕ в связи с возвращением Турции под мониторинг является несправедливым - депутат

2017-04-25 22:58 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с возвращением Турции под мониторинг является несправедливым и полностью противоречит демократическим ценностям, сказал во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

По словам депутат, данное решение преследует цель принизить ведущую роль Турции.

"За последние 15 лет Турция добилась больших успехов. Используя подобные политические рычаги давления, Европа пытается принизить ведущую роль Турции как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Такое же давление оказывается на Азербайджан и другие мусульманские страны", - сказал депутат.

Алиев отметил, что это решение ПАСЕ показывает, что в организации одержали победу исламофобские тенденции, и началась новая волна политики двойных стандартов в отношении мусульманских стран.

"Посредством подобных средств давления они пытаются навязать свои условия. Тем самым Совет Европы сам ставит под вопрос свои же принципы", - сказал депутат.

Отметим, что ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за принятие резолюции, которая предполагает возвращение Турции под мониторинг.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Текст: Талех Агавердиев)