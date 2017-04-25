Госдеп: Турция нанесла удары по Сирии и Ираку без координации с коалицией

2017-04-25 23:06 | www.apa.az | 2

Турция нанесла во вторник удары в Сирии и Ираке без координации с США или коалицией под руководством Вашингтона. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Эти удары не были одобрены коалицией и привели к трагической гибели наших партнеров по борьбе с ИГ, включая участников курдского ополчения-пешмерги", — сказал Тонер журналистам.

По его словам, США подчеркнули, что все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака".

"Жизненно важно, чтобы Турция и другие партнеры, работающие над нанесением поражения ИГ, координировали свои действия как можно более тесно", — сказал Тонер.