Мигрантов в Швеции посадили за изнасилование в прямом эфире

2017-04-25 20:21 | www.oxu.az | 2

Окружной суд шведского города Уппсала вынес приговор двоим мигрантам из Афганистана и выходцу из Ирана за групповое изнасилование 30-летней женщины, которое они транслировали в Facebook, cообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов. Автор видео и один из его сообщников получили по шесть месяцев лишения свободы, еще один фигурант — два года и четыре месяца тюрьмы.

Полиция Уппсалы задержала преступников в конце января после жалобы пользовательницы Facebook на трансляцию изнасилования в одном из закрытых сообществ в соцсети.

Стражи порядка ворвались в квартиру злоумышленников и обнаружили изнасилованную ими 30-летнюю женщину без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент ареста мужчины готовились снимать второе видео с жертвой.

С.Б.

