Сын Тельмана Исмаилова избежал банкротства

2017-04-25 21:53 | www.oxu.az | 2

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова (основатель группы АСТ и экс-владелец Черкизовского рынка), в связи с тем, что он погасил задолженность перед инициатором банкротства - «БМВ Банком», передает Oxu.Az со ссылкой на агентство экономических новостей «Прайм».

Заявление «БМВ Банка» о банкротстве Исмаилова-младшего поступило в арбитраж 9 января. На заседании суда в понедельник представитель банка заявил отказ от требований.

«Мы отказываемся от заявления в связи с тем, что 20 апреля поступил последний платеж, обязательства перед банком погашены в полном объеме», - сказал представитель кредитной организации.

Он уточнил, что на момент обращения в суд сумма долга составляла 50 тысяч долларов, она была погашена тремя платежами, которые с 20 марта осуществил представитель Исмаилова. По данным СМИ, Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

Российский «БМВ Банк» - «дочка» германского автоконцерна BMW, лицензию получил в 2008 году.

С.Б.

