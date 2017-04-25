Эрдоган заявил, что предупредил Россию и США об операции против курдов

2017-04-25 23:36 | www.apa.az | 2

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, операции в городе Синджаре на севере Ирака и северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы. Глава турецкого государства добавил, что не позволит, чтобы Синджар стал базой для боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой (глава курдской автономии Ирака Масуд — ред.) Барзани был проинформирован", — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что сожалеет о гибели нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, Анкара не проводит операцию против этих отрядов.

Во вторник Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам, которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГ.