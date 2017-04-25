«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за теракт в Петербурге

2017-04-25 22:14 | www.oxu.az | 4

Предположительно связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на сайте SITE Intelligence Group, которая отслеживает сообщения исламистов в сети.

Название экстремистской организации не приводится, однако отмечается, что она угрожает провести новые атаки.

Как выяснил эксперт «Ленты.ру», заявление об ответственности за теракт взято SITE с сайта мавританского информационного агентства «Нуакшот». Датировано оно 18 апреля. Текст написан от имени «Батальона Имама Шамиля» (до этого никаких упоминаний об этой группе не было), который в публикации говорит о своей связи с «Аль-Каидой» и о выполнении установок ее лидера Аймана аз-Завахири.

По словам специалиста, прежде отдельные батальоны «Аль-Каиды» никогда не брали ответственности за нападения подобного масштаба, что позволяет усомниться в подлинности и правдивости распространенного заявления.

3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

С.Б.

