ГТК опроверг избиение сотрудника таможни – ОБНОВЛЕНО

2017-04-25 22:44 | www.oxu.az | 4

Государственный Таможенный Комитет (ГТК) внес ясность в распространенные в некоторых СМИ сообщения о массовой драке и избиении одного из работников таможни на посту «Сыныг кёрпю».

В поступившей в редакцию Oxu.Az информации пресс-службы ГТК сказано: «Сегодня в ряде СМИ распространилась не соответствующее действительности сообщение о том, что на таможенном посту «Сыныг кёрпю», расположенном на границе с Грузией, якобы произошла массовая драка, в ходе которой пострадал один из работников таможни».

ГТК отмечает, что на посту «Сыныг кёрпю» нет должности «диспетчер», а также нет работника по имени Рашад Мусаев. В течение дня на посту никаких инцидентов не происходило, пост продолжает функционировать в повседневном режиме работы.

«ГТК вновь призывает медиа структуры и журналистов к внимательности при публикации сообщений о комитете, его работниках и деятельности, воздерживаться от распространения неуточненной информации», - говорится в информации.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что на таможенном посту «Сыныг кёрпю» якобы произошла массовая драка, в ходе которого пострадал «диспетчер» поста Турал Мусаев.

21:13

В Газахском районе избит работник Государственного таможенного комитета (ГТК).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, сегодня вечером завязался спор между диспетчером таможенно-пропускного пункта «Сыныг Керпю», жителем газахского села Икинджи Шихлы Рашадом Гамид оглу Мусаевым 1986 г.р. и гражданином Грузии. Позже спор перерос в драку.

Был также избит подоспевший на помощь брату-таможеннику Турал Мусаев 1982 г.р. Оба брата получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в Газахскую центральную районную больницу, где пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и поместили в отделение травматологии.

Как заявили в больнице, состояние Рашада и Турала Мусаевых расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

С.Б.

