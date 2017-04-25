Лейла Алиева посетила Институт стран Азии и Африки – ФОТО

2017-04-25 23:23 | www.oxu.az | 2

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева посетила Институт стран Азии и Африки Московского государственного университете им. М.В.Ломоносова (ИСАА МГУ).

Как передает Oxu.Az, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась со студентами, изучающими азербайджанский язык, и с коллективом кафедры стран Центральной Азии и Кавказа. Среди тем, которые были затронуты на встрече, особый интерес вызвали проблемы экологии и защиты природы, взаимозависимости различных экосистем. Лейла Алиева поделилась с участниками встречи информацией о деятельности Общественного объединения Международный диалог во имя охраны окружающей среды - IDEA (International Dialogue for Environmental Action) и Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Студенты, изучающие азербайджанский язык на кафедре стран Средней Азии и Кавказа, представили гостям спектакль «Гайнана» («Свекровь») на азербайджанском языке по мотивам одноименной пьесы Меджида Шамхалова.

Студенты института также исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» и национальный азербайджанский танец.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поблагодарила студентов за прекрасную постановку. «Очень много эмоций пережила за время показа спектакля: чувство гордости, радости, счастья», - сказала Лейла Алиева. Она прочла свои новые стихи и подарила коллективу института поэтический сборник «Если б звезды ступеньками стали».

Почетный президент ИСАА, профессор МГУ Михаил Мейер поблагодарил Лейлу Алиеву за посещение института и отметил роль Фонда Гейдара Алиева в процессе образования студентов, изучающих азербайджанский язык.

Отметим, что это не первое посещение вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой ИСАА МГУ. Несколько лет назад Фонд Гейдара Алиева подарил институту лингафонный кабинет, а лучшие студенты имели возможность посетить Азербайджан, чтобы ближе познакомиться с культурой и традициями азербайджанского народа.

С.Б.

