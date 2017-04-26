Трамп назначил нового директора Секретной службы

2017-04-26 00:05 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-майора морской пехоты Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Господин Аллес на данный момент исполняет обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля. Ранее он руководил воздушными и морскими операциями Службы», - говорится в сообщении.

До этого Аллес на протяжении 35 лет проходил службу в Корпусе морской пехоты США, в отставку он вышел в 2011 году в звании генерал-майора.

Последним пост главы Секретной службы занимал Джозеф Клэнси, он покинул пост 4 марта. После его отставки обязанности руководителя ведомства исполнял Уильям Калахан.

С.Б.

