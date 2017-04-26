В США школьный автобус попал в ДТП из-за оленя

2017-04-26 01:15 | www.trend.az | 2

Школьный автобус попал в ДТП в американском штате Кентукки, в результате пострадали 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил заместитель шефа полиции округа Перри Тони Эверсоул, инцидент произошел в понедельник к юго-востоку от города Лексингтон. Чтобы избежать столкновения с выбежавшим на дорогу оленем, водитель школьного автобуса резко повернул руль, после чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

По данным полиции, в результате происшествия пострадали 14 учащихся и водитель. Они были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.