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Порошенко и Лукашенко посетят Чернобыльскую АЭС

2017-04-26 02:00 | www.trend.az | 2

Президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко 26 апреля, в 31-годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, проинспектируют объекты станции и почтят память погибших в результате аварии, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы президента Украины, начало официальных мероприятий с лидерами двух стран на территории Чернобыльской АЭС запланировано на 11.00.

При этом в пресс-службе главы Белоруссии уточнили, что во время участия в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на ЧАЭС, "основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран".

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