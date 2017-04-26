В Египте два человека погибли в результате теракта

2017-04-26 02:50 | www.trend.az | 2

Два человек погибли и несколько получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой на севере Синайского полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "аль-Масри аль-Яум".

Со ссылкой на источник в органах безопасности провинции Северный Синай издание ссобщает, что инцидент произошел к югу от приграничного с сектором Газа египетского города Рафах. Отмечается, что теракт был осуществлен смертником из группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" (ячейка запрещенного в РФ "Исламского государства"), который на заминированной машине въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племен, проживающих на Синайском полуострове.

По данным издания, это арабское кочевое племя уже не первый год ведет непримиримую борьбу с радикальной группировкой.

На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.