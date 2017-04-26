В Шемкире 76-летняя женщина нанесла себе раны ножом

2017-04-26 03:20 | www.apa.az | 3

Жительница Шемкира нанесла себе раны ножом. Как сообщает западное бюро АПА, жительница села Гапанлы Исмаилова Надя Гашам гызы 1941 г.р. нанесла себе резаные раны в области рук и левой ноги. Она была доставлена в райбольницу. Состояние ее оценивается как среднетяжелое.

По сообщению, некоторое время назад женщина сломала бедро. Проходившая лечение в домашних условиях женщина, не стерпев болей, нанесла себе раны с целью осуществления самоубийства.

По факту ведется расследование.