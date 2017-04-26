Американский эсминец чуть не столкнулся с иранским катером

2017-04-26 03:51 | www.trend.az | 2

Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.

США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.