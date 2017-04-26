В Мосуле боевики ИГ убили 15 мирных жителей

2017-04-26 03:59 | www.apa.az | 2

Боевики “Исламского государства” под видом полицейских вошли на территорию Старого города в Мосуле и убили по меньшей мере 15 мирных жителей. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Террористические банды ИГ совершили жестокое преступление вчера утром в районе Старого города Мосула", — говорится в заявлении Командования совместных операций ВС Ирака.

В заявлении не уточняется количество жертв, но член совета провинции Найнава Хоссамэддин аль-Аббар (Hossameddin al-Abbar) заявил, что террористы убили 15 человек.

По данным агентства, среди погибших были женщины и дети.