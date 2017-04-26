США получили уведомление от Турции за час до операции в Сирии и Ираке

2017-04-26 05:07 | www.apa.az | 2

США получили уведомление от турецких военных за час до начала их операции против курдских боевиков в Ираке и Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в сфере обороны.

Ранее представитель госдепа США Марк Тонер заявил об обеспокоенности в связи с нанесением Турцией ударов на севере Сирии и Ирака. Он подчеркнул, что они были осуществлены "без должной координации с США" и с коалицией против террористической группировки "Исламское государство". Позднее президент Турции

Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая РФ, США и северный Иракский Курдистан перед началом операции.

По словам источника телеканала, советники США и международной коалиции не находились рядом с районами проведения операции.

"Эти авиаудары не были одобрены коалицией по борьбе с ИГ и привели к несчастью привели к потерям среди сил, которые являются нашими партнерами по борьбе с ИГ, включая курдские отряды "пешмерга", — заявил официальный представитель Пентагона Эдриан Ренкин-Галлоуэй.