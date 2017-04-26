В Турции оценивают отношения с ЕС как "наихудшие за последнее время"

2017-04-26 06:35 | www.apa.az | 2

Отношения Анкары и Брюсселя находятся в наихудшем состоянии за последнее время. Как передает АПА со ссылкой на РИА НОвости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Наши отношения с Евросоюзом достигли самой низкой точки за последнее время. Мы расцениваем решение ПАСЕ как чисто политическое и не отвечающее реальности. Турция решит, какие шаги она примет после этого", — заявил Йылдырым журналистам.

Ранее во вторник ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

МИД Турции решительно осудил принятое ПАСЕ решение и заявил о возможности пересмотра отношений с Ассамблеей.