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Тереза Мэй призвала к борьбе с туризмом

2017-04-26 07:13 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила досадную оговорку в ходе своего выступления с речью в Уэльсе во вторник. Как отмечает портал Business Insider, глава британского правительства заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, передает ТАСС.

"...мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма", - заявила Мэй.

Вслед за этим премьер упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос национальной безопасности, что дало британским СМИ повод предположить, что Мэй все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.

Как отмечает газета Mirror, сама глава кабинета министров Великобритании на эту ошибку внимания не обратила и, не став исправлять собственную оплошность, невозмутимо продолжила речь.

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