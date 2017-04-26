США намерены испытать межконтинентальную баллистическую ракету

2017-04-26 07:20 | www.apa.az | 2

ВВС США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Washington Examiner.

По данным издания, ракета будет запущена с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, чтобы продемонстрировать ядерные возможности США.

Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

"Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — заявил полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.