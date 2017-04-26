Гостаможня Туркменистана запустила новый интернет-проект

2017-04-26 07:33 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Дирекция хозяйственного управления при Государственной таможенной службе Туркменистана объявила о запуске официального сайта Центрального таможенного терминала по адресу: www.terminal.gov.tm.

В пресс-релизе говорится, что сайт с удобной интерактивной навигацией и работает на туркменском, английском и русском языках.

"Запуск нового веб-сайта является важным шагом в реализации стратегии повышения качества предоставляемых услуг сухими портами Туркменистана. Это Центральный таможенный терминал, «Ымамназар», «Сарахс» и «Фарап»", - сказано в сообщении.

Центральный таможенный терминал предлагает полный пакет таможенных услуг, позволяющих партнёрам и клиентам оптимизировать затраты и сократить время оформления на таможне.

"Располагая современно оборудованными складами временного хранения и таможенным складом терминал оказывает услуги по обработке, складированию и перевалке любой продукции. Погрузочно-разгрузочные работы производятся с использованием новейшего оборудования, максимально аккуратно и бережно. Клиенты могут быть спокойны за сохранность и целостность своего товара",- сказано в пресс-релизе.

(Автор: Гусейн Гасанов)