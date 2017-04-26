Командующий Центкома ВС США обсудил в Ташкенте перспективы взаимодействия
2017-04-26 07:37 | www.trend.az | 2
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр обороны Кабул Бердиев встретились накануне с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом, прибывшим с визитом в Ташкент, сообщила пресс-служба МИД республики.
«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в контексте узбекско-американской повестки дня, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем», - говорится в сообщении пресс-службы.
Особое внимание участники встречи уделили развитию ситуации в Афганистане.
Во встрече приняла участие посол США в Узбекистане Памела Леора Спратлен.
(Автор: Демир Азизов)