Командующий Центкома ВС США обсудил в Ташкенте перспективы взаимодействия

2017-04-26 07:37 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр обороны Кабул Бердиев встретились накануне с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом, прибывшим с визитом в Ташкент, сообщила пресс-служба МИД республики.

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в контексте узбекско-американской повестки дня, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем», - говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание участники встречи уделили развитию ситуации в Афганистане.

Во встрече приняла участие посол США в Узбекистане Памела Леора Спратлен.

(Автор: Демир Азизов)