Мир Джалал Пашаев – 109

2017-04-26 08:37 | www.oxu.az | 2

Выдающийся писатель и ученый-литературовед.

Сегодня исполняется 109 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования Мир Джалала Пашаева.

Как сообщает Oxu.Az, Мир Джалал Пашаев родился 26 апреля 1908 года в селе Ардебиль в Южном Азербайджане. Будучи совсем маленьким, он переехал с родными в Гянджу, где провел детство.

Мир Джалал Пашаев начал писательскую деятельность в 1928 году, тогда же создал свое первое научное произведение. Его роман «Манифест молодого человека», рассказы, как в зеркале отражавшие время, в котором жил писатель, принесли ему известность.

А такие фундаментальные труды, как «Творчество Физули», «Азербайджанская литература ХХ века», «Литературные школы Азербайджана (1905-1917), «Основы литературоведения», стали серьезным вкладом в азербайджанскую литературоведческую науку.

Мир Джалал Пашаев известен в литературной среде и как создатель ряда поэтических произведений. На страницах журналов «Шарг гадыны», «Молодой рабочий», «Революция и культура», «Литературная газета» в 30-е годы прошлого века публиковались его стихи и рассказы, а в 1932 и 1935 годах увидели свет сборники очерков и новелл.

В 1935 году был издан роман «Воскресший», в котором Мир Джалал Пашаев, как писал в середине прошлого века академик Мамед Ариф, «проявил себя как внимательный реалист».

Перу писателя принадлежат шесть романов, среди которых «Манифест молодого человека», «Воскресший» и «Куда мы идем» повествуют о прошлом, а «Открытая книга», «Мои ровесники» и «Новый город» - о современной жизни.

За созданный в 1940 году научный труд «Поэтические особенности Физули», а в 1947 году - «Литературные школы Азербайджана» Мир Джалал Пашаев получил научную степень доктора филологических наук.

Произведения выдающегося азербайджанского писателя, ученого, педагога Мир Джалала Пашаева переведены на многие иностранные языки и вызывают неизменный интерес читателей разных стран.

A.M.