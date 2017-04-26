Морпехи Каспийской флотилии России провели учения

2017-04-26 08:41 | www.oxu.az | 2

Морские пехотинцы Каспийской флотилии ликвидировали условных террористов в Дагестане в рамках внезапной проверки боеготовности под руководством командующего.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

В учениях задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «П-351» «Грачонок», а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота. Также в проверке участвуют около одной тысячи военнослужащих.

«В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии батальон морской пехоты провел учения с боевой стрельбой на полигоне Аданак. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности», — пояснил Астафьев.

A.M.