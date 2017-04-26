В Баку в квартире обнаружен труп мужчины

2017-04-26 08:45 | www.oxu.az | 2

В Баку в квартире обнаружен труп 68-летнего мужчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЧС.

На «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в Насиминском районе Баку мужчина находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру, где обнаружили Гадирова Рамиза Алихан оглу (1949 г.р.) мертвым. Его тело было передано по назначению.

A.M.