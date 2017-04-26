Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 128 раз

2017-04-26 10:00 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт Министерства оборон, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы, Гушчу Айырым, Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Юсифджанлы, Шураабад, Гарагашлы, Баш Гервенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.