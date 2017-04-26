Уволенный начальник полиции получил высокую должность

2017-04-26 09:12 | www.oxu.az | 2

Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов назначил нового замначальника Главного управления общественной безопасности МВД.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, распоряжением министра на эту должность был назначен полковник полиции Исмаил Асадов.

Напомним, что недавно Рамиль Усубов освободил Исмаила Асадова от должности начальника Отделения полиции Кюрдамирского района.

И.Асадов известен тем, что часто меняет место работы. Ранее он был начальником отделения полиции Наримановского района, откуда был уволен спустя месяц. До этого Асадов был начальником отделения полиции Сабунчинского района, откуда уволился сам.

A.M.

