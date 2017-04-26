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Официальный курс маната к мировым валютам на 26 апреля

2017-04-26 10:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7025 и 1,8627 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

26.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7025

1 евро

1 EUR

1.8627

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2806

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1104

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9078

1 бразильский реал

1 BRL

0.5408

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1302

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1516

1 чешская крона

1 CZK

0.0692

1 чилийский песо

1 CLP

0.2572

1 китайский юань

1 CNY

0.2473

1 датская крона

1 DKK

0.2503

1 грузинский лари

1 GEL

0.6942

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2188

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1858

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1942

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7155

1 израильский шекель

1 ILS

0.468

1 канадский доллар

1 CAD

1.2554

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5856

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0253

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3911

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0902

1 молдавская лея

1 MDL

0.0883

1 египетский фунт

1 EGP

0.0946

1 норвежская крона

1 NOK

0.199

100 узбекских сомов

100 UZS

0.046

1 польский злотый

1 PLN

0.441

1 российский рубль

1 RUB

0.0304

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2227

1 саудовский риал

1 SAR

0.454

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3306

1 турецкая лира

1 TRY

0.4759

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.064

100 японских иен

100 JPY

1.5299

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1793

Золото (1 унция)

1 XAU

2158.4295

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.9861

Платина (1 унция)

1 XPT

1624.185

Палладий (1 унция)

1 XPD

1353.4875

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