Эрдоган: «Мы не признаем решение ПАСЕ»

2017-04-26 10:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на местные СМИ, Р.Т.Эрдоган распространил письменное заявление в связи с этим. В заявлении говорится, что это решение политизировано: «Решения, принимаемые против Турции, полностью политизированы. Мы не признаем это решение, пусть принимают любое решение».

Эрдоган в своем интервью «Reuters» сказал, что президентские выборы во Франции в прошлое воскресенье состоялись в условиях чрезвычайной ситуации: «Почему не принимается аналогичное решение в связи с Францией? В Турции объявлено чрезвычайное положение с целью предотвращения государственного переворота. В этих рамках мы очищаем страну от гюленистов».

Президент подчеркнул, что для беженцев из Сирии и Ирака двери не будут закрываться: «Мы не можем изолировать убегающих от бомбежек людей».