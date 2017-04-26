Сирийская оппозиция хочет привлечь членов СБ ООН к дискуссии о конституции

2017-04-26 10:34 | www.trend.az | 2

Лидер "платформы Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис надеется на привлечение стран-постоянных членов СБ ООН к дискуссии о конституционных изменениях в Сирии, которые в рамках рабочей группы проводит астанинская платформа. Об этом Кассис заявила в интервью РИА Новости по итогам встречи в Женеве с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым.

Группа сирийских юристов, экспертов в области международного права, в марте провели встречу, под руководством "платформы Астаны", на которой выработали 12 поправок для будущей конституции Сирии.

"Большинство сирийцев приняли эти 12 рекомендаций… Так что нам надо продолжать с другими экспертами в области конституции — европейцами, арабами… Нам надо это обсуждать. Мы можем пригласить кого-то из ООН, кого-то из России. Я думаю, мы можем пригласить постоянных членов СБ ООН", — сказала она.

Кассис подчеркнула, что речь идет лишь о приглашении экспертов для консультаций, тогда как саму конституцию должны писать сами сирийцы.

"У нас есть контакты с администрацией США. Мы собираемся с ними встретиться, возможно, в конце следующего месяца. И контакты во Франции. Мы подождем до 7 мая (второго раунда выборов президента Франции), и затем начнем работу с новым правительством. Франция также является постоянным членом СБ ООН, и крайне необходимо с ней работать", — добавила Кассис.