Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

2017-04-26 09:39 | www.oxu.az | 2

Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, который стал первым собственного производства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Второй китайский авианосец утром 26 апреля был спущен на воду в порту Далянь», - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии присутствовал заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлун. После того, как была перерезана лента, разбили бутылку шампанского, отмечает Центральное телевидение Китая.

Строительство первого китайского авианосца собственного производства началась 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца «Type 001A» – 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Ожидалось, что авианосец будет спущен на воду 23 апреля в день основания ВМС Народно-освободительной армии Китая, однако церемония состоялась на несколько дней позже.

З.Г.