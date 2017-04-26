Туркменистан и Швеция провели политконсультации

2017-04-26 10:57 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Швеции, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию шведской стороны возглавила чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Туркменистане Ингрид Терсман.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, региональной безопасности и сотрудничеству.

Особый интерес стороны выразили к развитию торгово-экономического сотрудничества и расширению контактов бизнес-кругов двух стран.

Отдельной темой обсуждений стал вопрос активизации отношений в рамках формата ЕС-Туркменистан. "Туркменская сторона выразила твердую приверженность выводу энергетического блока сотрудничества со странами Европы на качественно новый уровень", - говорится в сообщении.



(Автор: Гусейн Гасанов)