Россия воспользуется опытом Азербайджана в области исламского банкинга

2017-04-26 10:57 | www.apa.az | 2

В Казани создается новая автономная структура для партнерского банкинга, которая будет предоставлять банковские услуги по канонам шариата.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. «Я уже сейчас могу сказать, что это будет новая автономная структура, которая не будет связана с предыдущим центром».

По ее словам, уже сейчас интерес к этому направлению проявляют «Сбербанк», «Внешэкономбанк», «Газпромбанк». «Исламские финансы мы в Татарстане воспринимаем как инструмент возможной диверсификации финансовых продуктов, поэтому сначала хотели бы создать так называемые партнерские окна».

Концепция нового центра, отметила она, уже разработана. «Есть планы по сотрудничеству с коллегами из Азербайджана и Казахстана. В этом году планируем активизироваться», — сказала она.

Напомним, что 5 апреля остановил работу первый в России исламский банк — центр партнерского банкинга — из-за отзыва лицензии у головной структуры — «Татагропромбанка».