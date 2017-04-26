Умерла участвовавшая в опознании тела Гитлера писательница
2017-04-26 09:49 | www.oxu.az | 2
Военная писательница, участвовавшая в опознании тела Гитлера — Елена Ржевская — скончалась на 98 году жизни.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила на странице в Facebook ее внучка Любовь Сумм.
«Друзья, она вас помнила и любила», - написала Сумм.
Елена Ржевская во время штурма Берлина участвовала в поисках и опознании тела Адольфа Гитлера. В 1948 году окончила Литературный институт имени М. Горького.
Была членом Союза писателей СССР и российского ПЕН-Центра. Ржевская — автор книг «Берлин, май 1945», «Февраль — кривые дороги», «Ближние подступы», «Знаки препинания», «За плечами XX век».