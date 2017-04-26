Умерла участвовавшая в опознании тела Гитлера писательница

2017-04-26 09:49 | www.oxu.az | 2

Военная писательница, участвовавшая в опознании тела Гитлера — Елена Ржевская — скончалась на 98 году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила на странице в Facebook ее внучка Любовь Сумм.

«Друзья, она вас помнила и любила», - написала Сумм.

Елена Ржевская во время штурма Берлина участвовала в поисках и опознании тела Адольфа Гитлера. В 1948 году окончила Литературный институт имени М. Горького.

Была членом Союза писателей СССР и российского ПЕН-Центра. Ржевская — автор книг «Берлин, май 1945», «Февраль — кривые дороги», «Ближние подступы», «Знаки препинания», «За плечами XX век».

A.C.

